Юлия Топольницкая рассказала о съёмках в сериале «Легенда»

Актриса Юлия Топольницкая рассказала о съёмках сериала «Легенда» и своей роли в проекте.

«Моя героиня Симона — мать-одиночка. Она довольно уверена в себе, саркастична, не идёт на уступки. Что видит, то и говорит, не думает, как бы не обидеть человека. Не могу сказать, что у неё есть манеры. Ей наплевать! В хорошем смысле», — заявила Топольницкая в ходе экслюзивного интервью RT.

Актриса также отметила, что ей довелось принять участие в съёмках боевой сцены.

«Шёл съёмочный день. Я понимаю, что у моей героини нет такой сцены, в шутку говорю: «Как так, как вы могли меня обделить?». Попросила Олега, постановщика трюков, быстренько придумать какой-нибудь трюк с моим участием. Мы его отрепетировали, показали режиссёру, автору. У них просто не было возможности не снять эту сцену с моей героиней!» — пояснила она.

Помимо Топольницкой, в проекте задействованы Виталий Хаев, Анастасия Уколова, Екатерина Агеева, Светлана Камынина и другие артисты.

Главную роль — звезды MMA — исполнил Роман Курцын.

Премьера сериала «Легенда» состоится на телеканале ТНТ 31 мая 2021 года.