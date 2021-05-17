Синоптики предупредили об аномальной жаре в Самарской области

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В Самарской области установилась аномально жаркая погода. В понедельник, 17 мая, в регионе ожидается до +34 °С.
Синоптики предупредили об аномальной жаре в Самарской области
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом пишет sova.info.

По прогнозам синоптиков, в среду, 19 мая, столбики термометров могут подняться до +35 °С. При этом сохранится малооблачная погода без осадков.

Синоптики Приволжского УГМС также предупредили, что такая жара сохранится в регионе до конца мая. По словам специалистов, суточная температура превышает среднегодовые значения в среднем на 9 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, в Курганской области ожидается жара до +37 °С.

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