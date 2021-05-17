Синоптик рассказал о погоде в Петербурге

В Санкт-Петербурге в понедельник, 17 мая, температура воздуха будет на пять-шесть градусов выше климатической нормы.

Об этом сообщает kp.ru.

«Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние гребень антициклона. Распространяясь с юго-запада, он станет причиной преимущественно солнечной и сухой погоды, а температура воздуха подрастёт и на пять-шесть градусов превысит средния многолетния значения», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В Санкт-Петербурге синоптики обещают +23... +25 °С, а по Ленинградской области от +22 до +27 °С. Ветер юго-восточный 4—9 м/с.

Ночью ожидаются кратковременные дожди.

Как ранее сообщало URA.RU, в Курганской области ожидается жара до +37 °С.