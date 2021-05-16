МЧС предупредило о грозе и граде в Москве 16 мая
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«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 16 мая местами в Москве ожидаются ливневой дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 15—20 м/с», — говорится в сообщении в Twitter.
Водителям рекомендуется снизить скорость, избегать манёвров и увеличить дистанцию на дорогах, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.
Накануне вследствие грозы и шквалистого ветра в Москве пострадали шесть человек, в том числе один ребёнок.