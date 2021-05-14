В Петербурге открылась выставка Льва Юдина

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В Михайловском замке в Санкт-Петербурге открылась выставка Льва Юдина — одного из учеников Казимира Малевича.
В Петербурге открылась выставка Льва Юдина
  • © пресс-служба Русского музея

Об этом сообщает НТВ.

В экспозиции нашли отражение все периоды творчества художника, в том числе кубистические и супрематические опыты, графика конца 1920-х и начала 1930-х годов, рисунок предвоенных лет.

На выставке представлены иллюстрации к детским книгам и журналам, резцовые гравюры, линогравюры, эскизы для парфюмерии и архивные материалы, говорится на сайте Русского музея. В экспозицию включены работы из государственных и частных собраний.

Выставка продлится до 14 июня.

Ранее генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с НСН подвела первые итоги после возобновления работы.

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