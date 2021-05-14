Стала известна программа Дягилевского фестиваля в Перми

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Пермский театр оперы и балета представил программу Дягилевского фестиваля.
Стала известна программа Дягилевского фестиваля в Перми
  • © Владимир Первенцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу театра.

«Откроется фестиваль 10 июня масштабным вокально-симфоническим полотном «Зима священная 1949 года» Леонида Десятникова в интерпретации Теодора Курентзиса», — заявили в учреждении.

Фестиваль продлится 11 дней. Помимо основных мероприятий, запланирована образовательная программа и работа фестивального клуба.

Завершит фестиваль 20 июня традиционная Diaghilev Festival Party.

Ранее НТВ сообщал, что в Санкт-Петербурге открылся международный театральный фестиваль стран СНГ и Балтии «Встречи в России».

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