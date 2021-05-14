Антициклон принесёт в Тюменскую область аномальную жару

Мощный антициклон из Казахстана может стать причиной очень жарких выходных в Тюменской области. Ожидается, что температура поднимется до +34 °С.

Об этом сообщает nashgorod.ru.

В субботу, 15 мая, днём температура воздуха в областном центре прогреется до +32 °С, а ночью опустится до +18 °С. Синоптики обещают переменную облачность.

«Воскресный день будет ещё более знойным. В связи с южным потоком воздуха столбики термометра поднимутся до +34 °С. Солнце будет светить на протяжении всего дня. Ночью также тепло — до +19 °С», — отмечают синоптики центра «Фобос».

В понедельник, 17 мая, дневная температура в регионе составит +32 °С. Во вторник, 18 мая, в области ожидается гроза.

Как ранее сообщало URA.RU, в Курганской области ожидается жара до +37 °С.