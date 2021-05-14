Антициклон принесёт в Тюменскую область аномальную жару

Короткая ссылка
Мощный антициклон из Казахстана может стать причиной очень жарких выходных в Тюменской области. Ожидается, что температура поднимется до +34 °С.
Антициклон принесёт в Тюменскую область аномальную жару
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает nashgorod.ru.  

В субботу, 15 мая, днём температура воздуха в областном центре прогреется до +32 °С, а ночью опустится до +18 °С. Синоптики обещают переменную облачность.

«Воскресный день будет ещё более знойным. В связи с южным потоком воздуха столбики термометра поднимутся до +34 °С. Солнце будет светить на протяжении всего дня. Ночью также тепло — до +19 °С», — отмечают синоптики центра «Фобос».

В понедельник, 17 мая, дневная температура в регионе составит +32 °С. Во вторник, 18 мая, в области ожидается гроза.

Как ранее сообщало URA.RU, в Курганской области ожидается жара до +37 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить