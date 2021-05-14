Антициклон принесёт в Тюменскую область аномальную жару
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Об этом сообщает nashgorod.ru.
В субботу, 15 мая, днём температура воздуха в областном центре прогреется до +32 °С, а ночью опустится до +18 °С. Синоптики обещают переменную облачность.
«Воскресный день будет ещё более знойным. В связи с южным потоком воздуха столбики термометра поднимутся до +34 °С. Солнце будет светить на протяжении всего дня. Ночью также тепло — до +19 °С», — отмечают синоптики центра «Фобос».
В понедельник, 17 мая, дневная температура в регионе составит +32 °С. Во вторник, 18 мая, в области ожидается гроза.
Как ранее сообщало URA.RU, в Курганской области ожидается жара до +37 °С.