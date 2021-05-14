Синоптики прогнозируют жару и грозы в Омской области

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что в Омской области в ближайшие выходные ожидается жара до +31 °С и грозы.

Об этом пишет Gorod55.

В пятницу, 14 мая, в области жарко и ветрено. Столбик термометра поднимется до +21…+26 °С. Порывы ветра могут достигать 7—12 м/с. Осадков не ожидается.

В субботу, 15 мая, скорость ветра усилится. Ночью — до +13 °С, без осадков. Днём воздух прогреется до +26…+31 °С. Скорость ветра составит 8—13 м/с с порывами до 17 м/с. Ожидается дождь, гроза.

В воскресенье, 16 мая, пройдёт кратковременный дождь, гроза. Ночью +10…+15 °С, днём — до +27…+32 °С. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Как ранее сообщало URA.RU, в Курганской области ожидается жара до +37 °С.