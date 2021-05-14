Дмитрий Глуховский выступит на фестивале Telling Stories

Писатель и сценарист Дмитрий Глуховский станет одним из участников четвёртого фестиваля Telling Stories.

«Одним из главных событий станет открытое интервью с Дмитрием Глуховским — автором книжной серии «Вселенная «Метро 2033», романов «Пост», «Будущее» и «Текст», сценаристом мистического сериала «Топи», выход которого стал ярким событием в российской киноиндустрии. Беседу с ним выстроит шеф-редактор сайта журнала «Искусство кино» Зинаида Пронченко», — рассказали RT организаторы фестиваля.

Также среди спикеров значатся директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак, режиссёры Иван И. Твердовский, Филипп Юрьев, Дарья Жук и прочие.

В ходе мероприятия состоятся сессия «Захват киномира. Как попасть на международный рынок», дискуссии «Против сцены: каким будет театр будущего» и «Сторителлинг в музыке», а также многие другие мероприятия.

Фестиваль будет проходить 21 и 22 мая 2021 года в Высшей школе экономики. Мероприятие посвящено тенденциям, инновациям и последним достижениям в области медиа, коммуникаций и дизайна.