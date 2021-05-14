В Татарстане ожидается до +32 °С

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В пятницу, 14 мая, в Татарстане ожидается до +32 °С.
В Татарстане ожидается до +32 °С
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом пишет «Реальное время».

Днём в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный, сообщает Гидрометцентр региона.

Днём температура воздуха составит +27...+32 °С. В Казани синоптики прогнозируют от +29 до +31 °С. В Набережных Челнах — от +29 до +32 °С.

По данным Гидрометцентра, в Татарстане с 10 мая установилась аномально жаркая погода. Среднесуточные температуры будут на десять и более градусов выше нормы до 20 мая.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Нина Зайцева в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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