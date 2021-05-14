Синоптик предупредил о грозе с градом в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде вечером в Москве.

По его словам, в настоящее время в районе Черноземья, между Курском и Белгородом, формируются очень мощные грозовые шапки, которые достигают 10 тыс. м.

Он сообщил, что «там уже идёт ливень с градом, несмотря на утренние часы, эти засветки уже достигли градового состояния».

«К сожалению, курс облаков четко идёт на столицу», — цитирует РИА Новости Тишковца.

Синоптик пояснил, что «поскольку удаление где-то 500 км до этой засветки, она идёт (со скоростью. — RT) 50 км/ч, то нас примерно будет накрывать в районе от 19:00 до 21:00, то есть в вечерний час пик».

«Довольно экстремальный характер погоды: сильный ветер, выпадет залповый ливень, когда за один час может пролиться до 9—11 мм — это ведро воды на 1 кв. м московских улиц, пятая часть месячной нормы осадков. Это воды по щиколотку», — добавил он.

Ранее URA.RU передавало, что Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) по региону сообщает, что в некоторых районах Курганской области с 15 по 17 мая ожидается аномально жаркая погода с дневной температурой до +37 °С.