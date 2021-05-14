Синоптики прогнозируют жару в Самарской области

Синоптики дали прогноз на предстоящие выходные, 15 и 16 мая, в Самарской области, согласно которому воздух в регионе прогреется до +34 °C.

Об этом пишет sova.info.

По данным Приволжского УГМС, днём в субботу, 15 мая, будет малооблачно и без осадков. Ветер южный 8—13 м/с. Столбик термометра поднимется до +29...+34 °C.

В ночь на воскресенье, 16 мая, температура +14...+19 °C. Днём вновь ожидается сухая и ясная погода. Ветер южный со скоростью 8—13 м/с. Также будет по-летнему жарко — +29...+34 °C.

В Самарской области из-за аномальной жары до 17 мая действует «оранжевый» уровень опасности. Штормовое предупреждение касается чрезвычайной пожарной опасности лесов пятого класса.

Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода.