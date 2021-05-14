Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Итурупа
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 у берегов курильского острова Итуруп. Об этом сообщает сейсмостанция «Южно-Сахалинск» Единой геофизической службы ДВО РАН.
- Reuters
Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался на глубине 70 км от села Горное Курильского района.
Очаг подземных толчков находился на глубине приблизительно 50 км.
Ранее землетрясение магнитудой 4,7 произошло в китайской провинции Юньнань.
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