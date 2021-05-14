Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Итурупа

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 у берегов курильского острова Итуруп. Об этом сообщает сейсмостанция «Южно-Сахалинск» Единой геофизической службы ДВО РАН.

Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался на глубине 70 км от села Горное Курильского района. Очаг подземных толчков находился на глубине приблизительно 50 км. Ранее землетрясение магнитудой 4,7 произошло в китайской провинции Юньнань.