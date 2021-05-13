Россияне рассказали о бюджетных вариантах для летнего отдыха

Жители России рассказали о бюджетных вариантах для летнего отдыха, следует из результатов опроса сервиса OneTwoTrip.

Об этом сообщает газета «Известия».

По словам 21% опрошенных, недорого получится лишь дома или на даче, ещё 21% считают, что бюджетных предложений в этом году не будет.

Вместе с тем, 37% назвали места, где можно бюджетно провести отпуск. Среди российских направлений они выделили посёлки и города на черноморском побережье или в районе Азовского моря, а также Дагестан и города Кавказских Минеральных Вод.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на внутреннем рынке.