Россияне рассказали о бюджетных вариантах для летнего отдыха

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Жители России рассказали о бюджетных вариантах для летнего отдыха, следует из результатов опроса сервиса OneTwoTrip.
Россияне рассказали о бюджетных вариантах для летнего отдыха
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Об этом сообщает газета «Известия».

По словам 21% опрошенных, недорого получится лишь дома или на даче, ещё 21% считают, что бюджетных предложений в этом году не будет.

Вместе с тем, 37% назвали места, где можно бюджетно провести отпуск. Среди российских направлений они выделили посёлки и города на черноморском побережье или в районе Азовского моря, а также Дагестан и города Кавказских Минеральных Вод.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на внутреннем рынке.

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