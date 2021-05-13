Спасатели предупредили о грозах и усилении ветра до 20 м/с в Пермском крае

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Пермском крае в пятницу, 14 мая.
Спасатели предупредили о грозах и усилении ветра до 20 м/с в Пермском крае
  • Pixabay

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Ожидается переменная облачность, ночью без осадков, утром и днём местами кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 15—20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +12...+17 °С, при прояснениях — до +7 °С, днём +27...+32 °С. Местами по северу — до +22 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода.

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