В Москве начались съёмки нового сезона сериала «Паромщица»

В Москве начались съёмки второго сезона сериала «Паромщица» с Глафирой Тархановой в главной роли.

Как сообщили в пресс-службе канала «Россия 1», срежессирует сезон Станислав Либин («Акушерка» и «Акушерка. Счастье на заказ»).

В центре сюжета по-прежнему остаётся паромщица Надежда в исполнении Глафиры Тархановой.

«Надя, наконец, добилась счастья — двое её самых дорогих мужчин, сын Костя и любимый Макс (Андрей Барило), рядом с ней. Однако судьба приготовила героине новые испытания. Макса обвиняют в жестоком преступлении, но Надя отказывается в это верить и пытается всеми способами помочь любимому. Она знает, каково это — быть без вины виноватой и осуждённой за проступок, которого не совершала», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что первый сезон мелодрамы занял второе место в рейтинге самых популярных российских сериалов минувшего года по данным исследовательской компании Mediascope.