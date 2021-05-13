В Москве начались съёмки нового сезона сериала «Паромщица»

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В Москве начались съёмки второго сезона сериала «Паромщица» с Глафирой Тархановой в главной роли.
В Москве начались съёмки нового сезона сериала «Паромщица»
  • © «Россия 1»

Как сообщили в пресс-службе канала «Россия 1», срежессирует сезон Станислав Либин («Акушерка» и «Акушерка. Счастье на заказ»).

В центре сюжета по-прежнему остаётся паромщица Надежда в исполнении Глафиры Тархановой.

«Надя, наконец, добилась счастья — двое её самых дорогих мужчин, сын Костя и любимый Макс (Андрей Барило), рядом с ней. Однако судьба приготовила героине новые испытания. Макса обвиняют в жестоком преступлении, но Надя отказывается в это верить и пытается всеми способами помочь любимому. Она знает, каково это — быть без вины виноватой и осуждённой за проступок, которого не совершала», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что первый сезон мелодрамы занял второе место в рейтинге самых популярных российских сериалов минувшего года по данным исследовательской компании Mediascope.

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