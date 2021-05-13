В сети вышел трейлер документального фильма об академике Сахарове

В интернете состоялась премьера трейлера документального фильма «Сахаров. Две жизни». Лента приурочена к столетию со дня рождения академика Андрея Сахарова.

Ролик продолжительностью почти в полторы минуты опубликован на YouTube.

Идея фильма принадлежит продюсеру Игорю Мишину. Автором сценария картины выступил Роман Супер, а срежессировал ленту Иван Проскуряков. Ранее Супер и Проскуряков вместе работали над такими проектами, как «С закрытыми окнами: честная биография Кирилла Толмацкого» и «Это Эдик: сказка о потерянном детстве».

Картина об академике Сахарове одновременно представляет собой документальную ленту, игровое кино и театральную постановку.

Фильм будет доступен 21 мая 2021 года в онлайн-кинотеатре KION.

«Логически кинокартина будет делиться на две части, соответствующие состояниям героя. Сахаров, предстающий перед зрителем в начале фильма и в конце, — это два разных человека: первый создал самое адское оружие на планете, второй сделал всё возможное, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу, которую он видел не только в факте существования созданного им ядерного оружия, но и в существовании тоталитарного режима, в чьих руках это оружие оказалось», — рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Главные роли в ленте исполнили Алексей Усольцев (Андрей Сахаров) и Чулпан Хаматова (Совесть академика).