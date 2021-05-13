В Татарстане обещают дождь с грозой
- globallookpress.com
Об этом пишет «Реальное время».
Ветер юго-восточный умеренный, при грозе сильный с порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Республики Татарстан.
Днём температура +26...+31 °С. В Казани синоптики прогнозируют от +28 °С до +30 °С. В Набережных Челнах — от +27 °С до +31 °С.
По данным синоптиков, в Татарстане с 10 мая установилась аномально жаркая погода, которая продержится в регионе до 20 мая.
Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода.