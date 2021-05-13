В Татарстане обещают дождь с грозой

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В четверг, 13 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днём и вечером синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу.
В Татарстане обещают дождь с грозой
  • globallookpress.com

Об этом пишет «Реальное время».

Ветер юго-восточный умеренный, при грозе сильный с порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Республики Татарстан.

Днём температура +26...+31 °С. В Казани синоптики прогнозируют от +28 °С до +30 °С. В Набережных Челнах — от +27 °С до +31 °С.

По данным синоптиков, в Татарстане с 10 мая установилась аномально жаркая погода, которая продержится в регионе до 20 мая.

Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода.

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