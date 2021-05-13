Синоптики рассказали о погоде в Санкт-Петербурге

В четверг, 13 мая, синоптики обещают в Санкт-Петербурге ясную погоду с температурой до +24 °С.

Об этом сообщает kp.ru.

«Днём в Петербурге — без существенных осадков, ветер восточный и юго-восточный, слабый. Температура воздуха составит +22...+24 °С. Атмосферное давление существенно не изменится», — сообщает городской Гидрометцентр.

В ближайшие два дня в город вернутся небольшие дожди, а температура плавно понизится до +21 °С в пятницу и +18...+20 °С в субботу.

Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода.