Вход в Эрмитаж сделают бесплатным 18 и 20 мая

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Вход в Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сделают бесплатным 18 и 20 мая.
Вход в Эрмитаж сделают бесплатным 18 и 20 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«18 мая по бесплатным билетам можно будет ознакомиться с экспозициями Главного музейного комплекса, Главного штаба и Музея Императорского фарфорового завода», — заявили в культурном учреждении.

Там уточнили, что бесплатный билет нужно забронировать заранее на сайте Эрмитажа.

18 мая отмечается Международный день музеев, а на 20 мая выпадет третий четверг месяца, который Эрмитаж традиционно объявляет днём бесплатного входа для ряда категорий граждан.

Ранее Nation News сообщал, что в Государственном Эрмитаже заявили о завершении реставрации двух экспонатов — скульптурного портрета императрицы Александры Фёдоровны и скульптуры «Психея, лишившаяся чувств».

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