Синоптики предупредили о жаре до +31 °С в Омске

Короткая ссылка
Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили о жаре до +31 °С в Омске.
Синоптики предупредили о жаре до +31 °С в Омске
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Об этом сообщает gorod55.ru.

В четверг, 13 мая, ночью ожидается до +9 °С, возможны заморозки до -1 °С. Днём ожидается до +25 °С, местами небольшой дождь. Ветер 7—12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В пятницу, 14 мая, прогнозируется до +9 °С ночью, до +26 °С днём. Осадков не ожидается. Ветер до 7—12 м/с.

В субботу, 15 мая, температура поднимется до +31 °С. Ветер 8—13 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили об аномальной жаре в Челябинской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить