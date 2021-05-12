Синоптики предупредили о жаре до +31 °С в Омске

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили о жаре до +31 °С в Омске.

Об этом сообщает gorod55.ru.

В четверг, 13 мая, ночью ожидается до +9 °С, возможны заморозки до -1 °С. Днём ожидается до +25 °С, местами небольшой дождь. Ветер 7—12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В пятницу, 14 мая, прогнозируется до +9 °С ночью, до +26 °С днём. Осадков не ожидается. Ветер до 7—12 м/с.

В субботу, 15 мая, температура поднимется до +31 °С. Ветер 8—13 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили об аномальной жаре в Челябинской области.