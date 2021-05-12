Синоптик предупредила о жаре на Кубани

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Начальник отдела гидрометобеспечения Краснодарского гидрометцентра Светлана Попова рассказала о погоде в регионе в ближайшие дни.
Синоптик предупредила о жаре на Кубани
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

По словам эксперта, до конца недели будет преимущественно без осадков. Днём ожидается до +24...+29 ˚С, ночью — до +12...+20 ˚С. В некоторых районах с 14 по 16 мая возможна жара до +33 ˚С.

На юге региона прогнозируется небольшой дождь 15 и 16 мая. Возможны грозы.

На следующей неделе ожидаются температурные перепады.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупредили об аномальной жаре в Челябинской области.

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