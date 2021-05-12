Актриса Шкиль поделилась воспоминаниями об учёбе у Юрия Соломина

Актриса Анна Шкиль поделилась воспоминаниями об учёбе в Щепкинском училище у Юрия Соломина.

«На третьем курсе у нас умер мастер — Александр Сергеевич Потапов. Он вёл спектакль «Беда от нежного сердца», в котором я играла. И Юрий Мефодьевич доводил этот спектакль до ума. Мы работали вместе три месяца», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, это было очень здорово, поскольку участники спектакля были единственными на курсе, кто реально работал с Соломиным.

Как отметила Шкиль, у артиста отличная органика.

Ранее актриса Линда Лапиньш в беседе с ФАН рассказала о своей роли в сериале «Коса», который был представлен во внеконкурсной программе ММКФ «Первая серия. Дубль второй».