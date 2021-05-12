Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в ближайшие дни

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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.
Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в ближайшие дни
  • © Zamir Usmanov/Russian
  • globallookpress.com

«Некоторое время замечательная, райская погода в Петербурге продлится. День сегодняшний и день завтрашний будут солнечными и очень тёплыми. В пятницу и субботу станет прохладнее, но не катастрофически», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, днём ожидается около +20 °С, также возможны кратковременные дожди.

В субботу осадки станут прекращаться, похолодает до +16...+18 °С.

«А в воскресенье вновь солнечная и комфортная погода с пределами от +21 до +23 °С», — добавил Леус.

Ранее Нина Зайцева, климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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