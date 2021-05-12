Популяризатор советской и постсоветской рок-культуры на Западе Джоанна Стингрей высказалась о фестивале «Нашествие».

«Фестивали в целом — это очень круто, так как они собирают огромное количество людей вместе и представляют много разной музыки, которую играют разные группы», — заявила она в беседе с НСН.

По словам Стингрей, сама она ездит по многим фестивалям в США.

Ранее лидер группы Louna Лусинэ Геворкян оценила сообщение о том, что фестиваль «Нашествие» пройдёт с 30 июля по 1 августа.

Музыкант, фронтмен группы Therr Maitz Антон Беляев в беседе с ФАН рассказал о своих творческих планах.