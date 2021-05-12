Народного артиста России Владимира Качана похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России, композитора, актёра и писателя Владимира Качана похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Церемония прощания с артистом состоялась ранее в театре. Её посетили глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, худрук театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев.

Также попрощаться с Владимиром Качаном пришли актёр и продюсер Марк Рудинштейн, актёры Александр Галибин, Дарья Юрская, Леонид Ярмольник и десятки друзей и поклонников творчества артиста.

7 мая стало известно, что народный артист России Владимир Качан скончался на 74-м году жизни.