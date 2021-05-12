Синоптики рассказали о летней погоде в Московском регионе

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«В Московский регион пришла летняя погода. Температура поднялась выше нормы... С 12 по 15 мая — облачно с прояснениями, местами грозы. Сегодня днём до +21 °С, в ночь на четверг — +10...+12 °С, завтра днём — +19...+22 °С. В ночь на пятницу — +8...+10 °С, в пятницу днём — +22...+24 °С, в субботу — +22...+24 °С», — рассказал синоптик.

Цыганков также отметил, что в воскресенье фронт будет уходить, а давление немного расти.

«Поэтому в воскресенье переменная облачность. Уже кратковременный дождь местами. В понедельник и во вторник — без осадков. В понедельник и во вторник дневные температуры ещё вырастут. В понедельник днём — +21...+26 °С, во вторник, по предварительному прогнозу, +25...+30 °С. +30 °С, наверное, не будет, но в пределах +25...+26 °С вполне может быть», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Москве в среду, 12 мая, ожидается до +24 °С.