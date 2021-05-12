Синоптики прогнозируют в Петербурге тёплую погоду без осадков

В среду, 12 мая, в Санкт-Петербурге установится тёплая погода.

Об этом сообщает kp.ru.

«12 мая в Петербурге без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём составит +23...+25 °С. На побережье Финского залива — до +20 °С. Атмосферное давление будет меняться мало», — сообщает городской Гидрометцентр.

Ветер восточный слабый, его скорость составляет 1—3 м/с. Давление 767,1 мм ртутного столба.

Такая погода сохранится и в четверг, 13 мая, а в пятницу температура может понизиться до +20 °С.

Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода.