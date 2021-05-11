Более 115 тысяч человек побывали в музеях Подмосковья в майские праздники

Более 115 тыс. человек побывали в музеях Московской области в майские праздники.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минкультуры.

Среди наиболее популярных — музейный комплекс «Зоя» в Петрищеве, историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре и историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина в Больших Вяземах.

Много гостей посетили военно-технический музей в Черноголовке и мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину, передаёт телеканал «360».

Ранее сообщалось, что выставка «Авангард. На телеге XXI век» начала работу в Кирове.