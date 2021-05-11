Метеоролог прокомментировал погоду на юге России

Метеоролог, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что ситуация, когда в европейской части России и на Урале установилась жара, а на юге наблюдаются низкие температуры, связана с обычными майскими особенностями природы.

«Это всё такие майские шутки природы, которые уже заканчиваются, если говорить о юге. Завтра там последний холодный день. Завтра дожди начнут прекращаться. Температура начнёт расти», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, с четверга в южные регионы вернётся лето с температурами на побережье до +22...+27 °С, в степных районах — до +32 °С.

Как добавил Леус, низкие температуры и большое количество дождей наблюдались на юге страны в течение последних пяти дней.

Ранее Нина Зайцева, климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, в беседе с НСН оценила изменения климата в России.