Метеоролог прокомментировал погоду на юге России
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«Это всё такие майские шутки природы, которые уже заканчиваются, если говорить о юге. Завтра там последний холодный день. Завтра дожди начнут прекращаться. Температура начнёт расти», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, с четверга в южные регионы вернётся лето с температурами на побережье до +22...+27 °С, в степных районах — до +32 °С.
Как добавил Леус, низкие температуры и большое количество дождей наблюдались на юге страны в течение последних пяти дней.
Ранее Нина Зайцева, климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, в беседе с НСН оценила изменения климата в России.