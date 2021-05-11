В Москве рассказали о планах по реконструкции объектов культуры

До конца 2023 года в Москве планируют ввести в строй 15 объектов культуры.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Речь идёт, в частности, о четырёх музеях, четырёх театрах и пяти культурных центрах.

«Наша глобальная задача состоит в том, чтобы москвичи вне зависимости от района проживания имели комфортный доступ ко всей необходимой инфраструктуре для жизни, работы и, конечно, проведения досуга», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

В частности, в Московском зоопарке появится новый павильон «Ластоногие», а в Коммунарке возведут музейное фондохранилище и создадут общественные пространства.

Как ранее сообщала НСН, в Москве планируют отремонтировать скульптурную композицию с фонтаном «Принцесса Турандот».