В Москве рассказали о планах по реконструкции объектов культуры

Короткая ссылка
До конца 2023 года в Москве планируют ввести в строй 15 объектов культуры.
В Москве рассказали о планах по реконструкции объектов культуры
  • © М. Денисова / Mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Речь идёт, в частности, о четырёх музеях, четырёх театрах и пяти культурных центрах.

«Наша глобальная задача состоит в том, чтобы москвичи вне зависимости от района проживания имели комфортный доступ ко всей необходимой инфраструктуре для жизни, работы и, конечно, проведения досуга», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

В частности, в Московском зоопарке появится новый павильон «Ластоногие», а в Коммунарке возведут музейное фондохранилище и создадут общественные пространства.

Как ранее сообщала НСН, в Москве планируют отремонтировать скульптурную композицию с фонтаном «Принцесса Турандот».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить