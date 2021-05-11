Синоптики рассказали об усилении ветра до 18 м/с в ХМАО

В течение недели в Ханты-Мансийском автономном округе прогнозируется дождливая и ветреная погода с грозами и порывами ветра до 18 м/с.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«13 мая местами кратковременный дождь. Температура днём +15...+20 °С, местами до +25 °С», — говорится в сообщении на сайте синоптиков.

Днём 14 мая местами возможен кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ночью температура -4...+7 °С, днём местами до +33 °С.

По данным сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в течение недели средняя температура в Ханты-Мансийске составит +17...+21 °С. В конце недели ожидается гроза и порывы ветра до 18 м/с.

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