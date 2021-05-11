Синоптики предупредили об усилении ветра до 17 м/с в ЯНАО

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В течение недели во всех районах Ямало-Ненецкого автономного округа ожидаются дожди и мокрый снег. Также возможно усиление ветра до 17 м/с.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 17 м/с в ЯНАО
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.

По прогнозу, в ночное время температура может составить до -2 °С.

«10 мая на территории округа был очень тёплый день — температура воздуха повышалась до +17...+23 °С. Но это было кратковременное тепло, связанное с атлантическим циклоном», — отметили метеорологи.

Ранее Нина Зайцева, климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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