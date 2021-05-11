Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Омской области

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Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Омской области.
Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Омской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Речь идёт о Русско-Полянском и Называевском районах, где с 12 по 15 мая ожидается пятый класс горимости.

В ведомстве советуют отказаться от сжигания травы и отходов, даже если на первый взгляд эта процедура будет казаться безопасной. С участков лучше убрать стекло, которое может спровоцировать возгорание.

Особый противопожарный режим действует в регионе с 27 апреля.

Ранее Нина Зайцева, климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, в беседе с НСН оценила изменения климата в России.

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