Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Омской области

Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Омской области.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Речь идёт о Русско-Полянском и Называевском районах, где с 12 по 15 мая ожидается пятый класс горимости.

В ведомстве советуют отказаться от сжигания травы и отходов, даже если на первый взгляд эта процедура будет казаться безопасной. С участков лучше убрать стекло, которое может спровоцировать возгорание.

Особый противопожарный режим действует в регионе с 27 апреля.

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