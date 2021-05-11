Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Омской области
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Речь идёт о Русско-Полянском и Называевском районах, где с 12 по 15 мая ожидается пятый класс горимости.
В ведомстве советуют отказаться от сжигания травы и отходов, даже если на первый взгляд эта процедура будет казаться безопасной. С участков лучше убрать стекло, которое может спровоцировать возгорание.
Особый противопожарный режим действует в регионе с 27 апреля.
Ранее Нина Зайцева, климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, в беседе с НСН оценила изменения климата в России.