Синоптики предупредили об аномальной жаре в Удмуртии

Аномальная жара без осадков ожидается с 11 по 16 мая в Удмуртии. Среднесуточная температура воздуха поднимется выше нормы на 7 °С и более.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра региона.

В среду и четверг, 12 и 13 мая, столбик термометра ночью покажет +7...+12 °С, а днём +25...+30 °С.

14 и 15 мая днём ожидается до +27...+32 °С, а 16 мая температура воздуха может прогреться до +29...+34 °С. Порывы ветра при этом могут достигать 15—17 м/с.

Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода.