Синоптики предупредили об аномальной жаре в Удмуртии

Короткая ссылка
Аномальная жара без осадков ожидается с 11 по 16 мая в Удмуртии. Среднесуточная температура воздуха поднимется выше нормы на 7 °С и более.
Синоптики предупредили об аномальной жаре в Удмуртии
  • © Jaap Arriens
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра региона.

В среду и четверг, 12 и 13 мая, столбик термометра ночью покажет +7...+12 °С, а днём +25...+30 °С.

14 и 15 мая днём ожидается до +27...+32 °С, а 16 мая температура воздуха может прогреться до +29...+34 °С. Порывы ветра при этом могут достигать 15—17 м/с.

Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить