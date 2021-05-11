Синоптики предупредили об аномальной жаре в Удмуртии
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- globallookpress.com
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра региона.
В среду и четверг, 12 и 13 мая, столбик термометра ночью покажет +7...+12 °С, а днём +25...+30 °С.
14 и 15 мая днём ожидается до +27...+32 °С, а 16 мая температура воздуха может прогреться до +29...+34 °С. Порывы ветра при этом могут достигать 15—17 м/с.
Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода.