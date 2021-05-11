Синоптики рассказали об «ультраполярном вторжении» в Приморье

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Главный синоптик Приморского края Борис Кубай рассказал об «ультраполярном вторжении», которое принесёт в регион похолодание во второй декаде мая.
Синоптики рассказали об «ультраполярном вторжении» в Приморье
  • Reuters

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Как сообщил Кубай, в скором времени над краем будут проходить атмосферные фронты с небольшими и умеренными дождями.

На побережье температурный фон будет около +10 °С. Исключением станет воскресенье, 16 мая, когда в континентальных районах края воздух будет прогреваться от +12… +17 °С до +20… +25 °С.

«Во второй половине второй декады мая не исключено так называемое «ультраполярное вторжение», когда над севером Охотского моря образуется холодный антициклон и возьмёт курс на юго-запад в сторону Приморского края», — сказал синоптик.

Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода.

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