Синоптики рассказали об «ультраполярном вторжении» в Приморье
- Reuters
Об этом сообщает vostokmedia.com.
Как сообщил Кубай, в скором времени над краем будут проходить атмосферные фронты с небольшими и умеренными дождями.
На побережье температурный фон будет около +10 °С. Исключением станет воскресенье, 16 мая, когда в континентальных районах края воздух будет прогреваться от +12… +17 °С до +20… +25 °С.
«Во второй половине второй декады мая не исключено так называемое «ультраполярное вторжение», когда над севером Охотского моря образуется холодный антициклон и возьмёт курс на юго-запад в сторону Приморского края», — сказал синоптик.
Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода.