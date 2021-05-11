В Самарской области прогнозируют жару до +28 °C

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По информации Приволжского УГМС, днём во вторник, 11 мая, в Самарской области ожидается до +28 °C.
В Самарской области прогнозируют жару до +28 °C
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info.

Синоптики обещают переменную облачность. Существенных осадков не предвидится. Ветер юго-восточный с порывами до 7—12 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах +23...+28 °C.

В ночь на среду, 12 мая, скорость ветра составит до 5—10 м/с, столбики термометров опустятся до +10 °C. Днём воздух снова прогреется до +23...+28 °C. В четверг, 13 мая, сохранится такая же погода.

Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода.

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