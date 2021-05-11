В Петербурге ожидается потепление до +24 °С

Благодаря тёплому атмосферному фронту в Санкт-Петербурге установится ясная погода без осадков, сообщили синоптики. Днём 11 мая обещают до +24 °С.

Об этом сообщает kp.ru.

«11 мая в Петербурге ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, умеренный, днём порывистый. Температура воздуха составит +22...+24 °С. На побережье Финского залива — от +16 до +18 °С. Атмосферное давление будет повышаться», — информирует Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В среду, 12 мая, синоптики прогнозируют в городе небольшие дожди.

Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода.