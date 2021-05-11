В Петербурге ожидается потепление до +24 °С
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«11 мая в Петербурге ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, умеренный, днём порывистый. Температура воздуха составит +22...+24 °С. На побережье Финского залива — от +16 до +18 °С. Атмосферное давление будет повышаться», — информирует Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В среду, 12 мая, синоптики прогнозируют в городе небольшие дожди.
Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода.