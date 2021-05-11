В Петербурге ожидается потепление до +24 °С

Короткая ссылка
Благодаря тёплому атмосферному фронту в Санкт-Петербурге установится ясная погода без осадков, сообщили синоптики. Днём 11 мая обещают до +24 °С.
В Петербурге ожидается потепление до +24 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«11 мая в Петербурге ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, умеренный, днём порывистый. Температура воздуха составит +22...+24 °С. На побережье Финского залива — от +16 до +18 °С. Атмосферное давление будет повышаться», — информирует Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В среду, 12 мая, синоптики прогнозируют в городе небольшие дожди.

Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить