В Туруханском районе введён режим ЧС из-за разлива Енисея
«Постановлением администрации Туруханского района на территории введён режим функционирования чрезвычайной ситуации», — цитирует РИА Новости сообщение регионального главка МЧС.
Отмечается, что в посёлке Бор готово шесть пунктов временного содержания для размещения жителей села Ворогово, в случае если ситуация ухудшится.
На месте работает межведомственная рабочая группа.
Ранее стало известно, что в районе села Ворогово Красноярского края по причине подтопления на Енисее эвакуированы 50 человек.