В Туруханском районе введён режим ЧС из-за разлива Енисея

Власти Туруханского района на севере Красноярского края приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с прохождением ледохода на реке Енисей.

«Постановлением администрации Туруханского района на территории введён режим функционирования чрезвычайной ситуации», — цитирует РИА Новости сообщение регионального главка МЧС.

Отмечается, что в посёлке Бор готово шесть пунктов временного содержания для размещения жителей села Ворогово, в случае если ситуация ухудшится.

На месте работает межведомственная рабочая группа.

Ранее стало известно, что в районе села Ворогово Красноярского края по причине подтопления на Енисее эвакуированы 50 человек.