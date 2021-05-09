Умер оператор «Вокзала для двоих» и «Жестокого романса» Вадим Алисов

Советский и российский кинооператор Вадим Алисов, снявший «Вокзал для двоих» и «Жестокий романс», умер в возрасте 80 лет.

«Вадима Валентиновича Алисова не стало», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ВГИК.

Там он с 2002 года он был профессором кафедры кинооператорского мастерства.

Вадим Алисов родился в 1941 году в Киеве. С 1958 года он работал на киностудии «Мосфильм» ассистентом оператора, позднее, в 1977 году, окончил операторский факультет ВГИКа. Алисов был оператором многих фильмов Эльдара Рязанова, у которого начинал работать как ассистент оператора («Зигзаг удачи»), второй оператор («Гараж») и продолжил как ведущий оператор («Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Забытая мелодия для флейты», «Дорогая Елена Сергеевна»).

Также сотрудничал с Владимиром Меньшовым, Никитой Михалковым, Леонидом Гайдаем и другими кинематографистами.