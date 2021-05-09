В Москве отремонтируют фасад первого столичного дома-коммуны
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Фонд капитального ремонта.
Здание на улице Лестева построено в стиле конструктивизма в 1930 году. Оно является частью жилого квартала кооператива «1-е Замоскворечье», где дома расположены под прямым углом друг к другу, а относительно сетки улиц повёрнуты на 45 градусов.
На фасадах — краснокирпичная кладка, а углы и элементы-эркеры сделаны по эскизам немецкого мастера Хиннерка Шепера.
Дом-коммуну построили по просьбе работающих — членов данного кооператива.
Как ранее сообщала НСН, в Москве планируют отремонтировать скульптурную композицию с фонтаном «Принцесса Турандот».