В Москве отремонтируют фасад первого столичного дома-коммуны

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В Москве планируют отремонтировать фасад первого столичного дома-коммуны.
В Москве отремонтируют фасад первого столичного дома-коммуны
  • © Портал мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Фонд капитального ремонта.

Здание на улице Лестева построено в стиле конструктивизма в 1930 году. Оно является частью жилого квартала кооператива «1-е Замоскворечье», где дома расположены под прямым углом друг к другу, а относительно сетки улиц повёрнуты на 45 градусов.

На фасадах — краснокирпичная кладка, а углы и элементы-эркеры сделаны по эскизам немецкого мастера Хиннерка Шепера.

Дом-коммуну построили по просьбе работающих — членов данного кооператива.

Как ранее сообщала НСН, в Москве планируют отремонтировать скульптурную композицию с фонтаном «Принцесса Турандот».

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