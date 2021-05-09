В Москве отремонтируют фасад первого столичного дома-коммуны

В Москве планируют отремонтировать фасад первого столичного дома-коммуны.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Фонд капитального ремонта.

Здание на улице Лестева построено в стиле конструктивизма в 1930 году. Оно является частью жилого квартала кооператива «1-е Замоскворечье», где дома расположены под прямым углом друг к другу, а относительно сетки улиц повёрнуты на 45 градусов.

На фасадах — краснокирпичная кладка, а углы и элементы-эркеры сделаны по эскизам немецкого мастера Хиннерка Шепера.

Дом-коммуну построили по просьбе работающих — членов данного кооператива.

Как ранее сообщала НСН, в Москве планируют отремонтировать скульптурную композицию с фонтаном «Принцесса Турандот».