Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Волгоградской области

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С воскресенья, 9 мая, высокая пожароопасность ожидается в отдельных северных и южных районах Волгоградской области.
Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Волгоградской области
  • © РИА Новости / ФБУ «Авиалесоохрана»

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Воздух прогреется до +22 ˚С. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.

По прогнозу, риск возникновения лесных пожаров сохранится до 11 мая.

Как напомнили спасатели, в регионе установлен пожароопасный период. Нарушителям правил пожарной безопасности грозят штрафные санкции.

Ранее URA.RU сообщало, что в 11 муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа ввели особый противопожарный режим из-за жары +30 °С.

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