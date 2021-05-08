Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Волгоградской области

С воскресенья, 9 мая, высокая пожароопасность ожидается в отдельных северных и южных районах Волгоградской области.

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Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. Воздух прогреется до +22 ˚С. Порывы ветра могут достигать 20 м/с. По прогнозу, риск возникновения лесных пожаров сохранится до 11 мая. Как напомнили спасатели, в регионе установлен пожароопасный период. Нарушителям правил пожарной безопасности грозят штрафные санкции. Ранее URA.RU сообщало, что в 11 муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа ввели особый противопожарный режим из-за жары +30 °С.