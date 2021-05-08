Актриса Орлова поделилась воспоминаниями о родственниках — участниках Великой Отечественной войны

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Актриса Марина Орлова поделилась воспоминаниями о родственниках — участниках Великой Отечественной войны.
Актриса Орлова поделилась воспоминаниями о родственниках — участниках Великой Отечественной войны
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«Говоря о войне теперь, я вспоминаю двух близких мне людей — мою бабушку Марию Михайловну и моего отца Виктора Константиновича. Бабушка ушла на фронт 18-летней девушкой, служила радисткой в Германии, но рассказывала всегда только смешные истории», — заявила она в беседе с Newinform.

По её словам, отцу было семь лет, когда немцы пришли в Пятигорск, и он рассказывал, что война сделала его самостоятельным.

«Он бегал по садам, воровал кукурузу, чтобы накормить мать и двух младенцев, которые родились прямо перед началом войны», — сообщила Орлова.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Москве запустили онлайн-проект «Слово солдата Победы».

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