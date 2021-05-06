Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 в океане у юго-восточного побережья Камчатки. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
- globallookpress.com
Как отмечается, эпицентр землетрясения располагался в 122 км от Петропавловска-Камчатского.
Очаг подземных толчков находился на глубине 66 км.
Четыре землетрясения магнитудой до 4,2 произошли в ночь на среду, 5 мая, в акватории Тихого океана.
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