Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 в океане у юго-восточного побережья Камчатки. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

globallookpress.com

Как отмечается, эпицентр землетрясения располагался в 122 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг подземных толчков находился на глубине 66 км. Четыре землетрясения магнитудой до 4,2 произошли в ночь на среду, 5 мая, в акватории Тихого океана.