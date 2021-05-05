В Тюмени в День Победы пройдут выездные концерты для ветеранов

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В Тюмени в День Победы пройдут выездные концерты для ветеранов Великой Отечественной войны.
В Тюмени в День Победы пройдут выездные концерты для ветеранов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на директора областного Департамента культуры Елену Майер.

В состав 15 концертных бригад войдут представители творческих коллективов региональных учреждений культуры, а также студенты Тюменского государственного института культуры. Каждая бригада примет участие не менее чем в десяти мероприятиях.

Концерты будут проходить во дворах. Зрителей просят наблюдать за артистами из окон и с балконов.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что авиация и пехота ЦВО провели совместную тренировку перед парадом Победы.

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