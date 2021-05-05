На платформе Russpass появились тематические туры в честь Дня Победы

Короткая ссылка
На платформе Russpass появились тематические туры и маршруты в честь Дня Победы.
На платформе Russpass появились тематические туры в честь Дня Победы
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Специальный раздел на Russpass объединил больше 50 готовых маршрутов и отдельных объектов для посещения в разных регионах страны. Здесь собраны идеи, как провести праздничные выходные с семьёй и друзьями», — заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Представлены музеи и мемориалы Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Волгограда, ряда других городов.

Например, маршрут «Дорога жизни» посвящён пути, который связывал блокадный Ленинград с Большой землёй, а маршрут «Севастопольский вальс» — обороне Севастополя.

Ранее НСН сообщала, что все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить