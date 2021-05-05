На платформе Russpass появились тематические туры в честь Дня Победы

На платформе Russpass появились тематические туры и маршруты в честь Дня Победы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Специальный раздел на Russpass объединил больше 50 готовых маршрутов и отдельных объектов для посещения в разных регионах страны. Здесь собраны идеи, как провести праздничные выходные с семьёй и друзьями», — заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Представлены музеи и мемориалы Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Волгограда, ряда других городов.

Например, маршрут «Дорога жизни» посвящён пути, который связывал блокадный Ленинград с Большой землёй, а маршрут «Севастопольский вальс» — обороне Севастополя.

Ранее НСН сообщала, что все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.