В Подольске состоится фестиваль «Поющее Подмосковье»
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минкультуры.
Цель мероприятия — сохранение и развитие традиций хорового искусства, повышение исполнительского мастерства, расширение репертуара, активизация творческой деятельности хоровых коллективов.
Фестиваль пройдёт 22 мая на Певческом поле в посёлке Дубровицы.
Ранее, как сообщала НСН, организаторы рассказали подробности о музыкальном фестивале «Нашествие», который состоится с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове.