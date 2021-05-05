В Подольске состоится фестиваль «Поющее Подмосковье»

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В Подольске состоится областной хоровой фестиваль «Поющее Подмосковье». Он будет посвящён Дню славянской письменности и культуры.
В Подольске состоится фестиваль «Поющее Подмосковье»
  • © Сайт администрации г.о. Подольск

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минкультуры.

Цель мероприятия — сохранение и развитие традиций хорового искусства, повышение исполнительского мастерства, расширение репертуара, активизация творческой деятельности хоровых коллективов.

Фестиваль пройдёт 22 мая на Певческом поле в посёлке Дубровицы.

Ранее, как сообщала НСН, организаторы рассказали подробности о музыкальном фестивале «Нашествие», который состоится с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове.

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