Опрос: менее трети россиян используют уникальные пароли для разных сайтов

Менее трети жителей России (28%) используют уникальные пароли для разных сайтов, следует из результатов опроса, проведённого Национальной системой платёжных карт.

Об этом сообщает газета «Известия».

По словам 76% россиян, они запоминают пароли от своих аккаунтов.

В вопросе о способах хранения учётных данных допускалось несколько ответов. Почти 40% респондентов сказали, что используют автосохранение в телефоне или браузере, 29% записывают данные на бумаге, 18% фиксируют их в текстовом формате на телефоне, планшете или компьютере.

Как утверждают 28% опрошенных, они применяют набор из нескольких комбинаций символов, 17% ставят одно и то же сочетание для всех ресурсов, 27% меняют свой подход в зависимости от задачи.

49% россиян предпочитают трудные или очень трудные комбинации символов, 44% — комбинации средней сложности, 7% — простые или очень простые конфигурации.

Ранее эксперт по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН рассказал, как из банков крадут персональные данные.