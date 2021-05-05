Опрос: менее трети россиян используют уникальные пароли для разных сайтов
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Об этом сообщает газета «Известия».
По словам 76% россиян, они запоминают пароли от своих аккаунтов.
В вопросе о способах хранения учётных данных допускалось несколько ответов. Почти 40% респондентов сказали, что используют автосохранение в телефоне или браузере, 29% записывают данные на бумаге, 18% фиксируют их в текстовом формате на телефоне, планшете или компьютере.
Как утверждают 28% опрошенных, они применяют набор из нескольких комбинаций символов, 17% ставят одно и то же сочетание для всех ресурсов, 27% меняют свой подход в зависимости от задачи.
49% россиян предпочитают трудные или очень трудные комбинации символов, 44% — комбинации средней сложности, 7% — простые или очень простые конфигурации.
Ранее эксперт по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН рассказал, как из банков крадут персональные данные.