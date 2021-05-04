Умер дрессировщик Михаил Багдасаров
Народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров скончался на 76-м году жизни от коронавирусной инфекции, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка.
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«Не стало Михаила Ашотовича Багдасарова», — сказали агентству, уточнив, что причиной смерти стал коронавирус.
Багдасаров с 1973 года начал выступать в цирке с собственной программой. Его дети Артур и Карина — знаменитые укротители тигров.
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