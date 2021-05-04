Умер дрессировщик Михаил Багдасаров

Короткая ссылка
Народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров скончался на 76-м году жизни от коронавирусной инфекции, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка.
Умер дрессировщик Михаил Багдасаров
  • © bagdasarov.ru

«Не стало Михаила Ашотовича Багдасарова», — сказали агентству, уточнив, что причиной смерти стал коронавирус.

Багдасаров с 1973 года начал выступать в цирке с собственной программой. Его дети Артур и Карина — знаменитые укротители тигров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить