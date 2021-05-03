Умер народный артист России Ефим Каменецкий

Короткая ссылка
Народный артист России, актёр Санкт-Петербургского академического драматического театра им. Комиссаржевской Ефим Каменецкий скончался в возрасте 85 лет.
Умер народный артист России Ефим Каменецкий
  • ©Театр им. В. Ф. Комиссаржевской

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Союза театральных деятелей России.

«3 мая на 86-м году жизни скончался народный артист России, актёр Санкт-Петербургского театра им. Комиссаржевской Ефим Александрович Каменецкий, игравший на сцене этого театра последние 34 года», — рассказали в союзе.

Каменецкий начал театральную и актёрскую деятельность в 1958 году. Также он работал театральным педагогом.

В конце апреля сообщалось, что умерла народная артистка России Нинель Терновская.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить