Умер народный артист России Ефим Каменецкий

Народный артист России, актёр Санкт-Петербургского академического драматического театра им. Комиссаржевской Ефим Каменецкий скончался в возрасте 85 лет.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Союза театральных деятелей России.

«3 мая на 86-м году жизни скончался народный артист России, актёр Санкт-Петербургского театра им. Комиссаржевской Ефим Александрович Каменецкий, игравший на сцене этого театра последние 34 года», — рассказали в союзе.

Каменецкий начал театральную и актёрскую деятельность в 1958 году. Также он работал театральным педагогом.

В конце апреля сообщалось, что умерла народная артистка России Нинель Терновская.